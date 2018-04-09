Smart вскоре перейдет на электромобили

Производитель городских автомобилей полностью откажется от бензиновых и дизельных моторов.

В продуктовой линейке Smart останутся исключительно электромобили. Европейское производство бренда будет перепрофилировано уже к 2020 году. Такую информацию на ежегодном собрании акционеров сообщил глава концерна Daimler AG Дитер Цетше

В Соединенных Штатах компания Smart сменила ориентацию уже давно. Там модели ForTwo Coupe и ForTwo Cabrio доступны исключительно с электрической силовой установкой. Компактные автомобили оснащаются электродвигателем с отдачей 81 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Двигатель питается от аккумуляторного блока емкостью 17,6 кВт*ч, обеспечивающего запас хода в 93 километра.

Время разгона элетроSmartа с нуля до первой «сотни» составляет 11,4 секунды. Для зарядки батареи от бытовой электросети требуется 21 час, а при использовании специальной станции процесс занимает три часа.

Напомним, модели Smart продаются на российском рынке. Smart fortwo стоит от 890 000 рублей, тогда как эта же модель в исполнении от Brabus обойдется уже в 1 450 000 рублей. В состав силовой гаммы модели входят бензиновые моторы объемом 0,9 и 1,0 литра мощностью от 71 до 109 л.с. В комплекте с ними работают пятиступенчатая механическая коробка, а также 5— или 6-скоростной «робот».

Отметим, модели Smart довольно популярны в Европе. В прошлом году продажи fortwo составили 65 800 единиц, а объем продаж forfour составляет 34 253 единицы.

Кстати, в прошлом году Smart анонсировал продажи моделей ForTwo и ForFour в версии «Особая серия». У «особенных» компактов топливный бак увеличенного объема, а также расширенный список оборудования.

По материалам: www.kolesa.ru