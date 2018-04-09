Красное на белом. Тест-драйв Range Rover Velar

Уходящая зима порадовала нас ярким солнцем и свежим снегом. В такую погоду как никогда хочется бросить все и отправиться в путешествие, хотя бы на 1 день. Так мы и поступили. Недолго думая, проложили маршрут в сторону единственного сохранившегося Кремля в Подмосковье — Зарайского Кремля.

Автомобилем этой поездки стал один из самых выразительных внедорожников последнего времени — Range Rover Velar. Машина выглядит так, как будто она приехала к нам из будущего: низкий спортивный силуэт, огромные колесные арки, выдвигающиеся боковые ручки дверей. Такие еще используют на концептуальных автомобилях, когда показывают их на международных автосалонах.

Дебютировавший в прошлом году Range Rover Velar уже мелькает на улицах российских городов, привлекая к себе столько внимания, сколько другим Range Rover и не снилось. Этот внедорожник построен на современной алюминиевой платформе, на которой созданы такие модели концерна Jaguar Land Rover, как кроссовер F-Pace и седаны XE, XF. Возможно поэтому, в отличие от своих старших братьев Range Rover Sport и Range Rover, автомобиль лишен пониженного ряда передач.

Однако и без «понижайки» Velar вне дорог способен на многое. Иначе это был бы не Range Rover. По крайней мере, автомобиль без проблем заехал на крутой заснеженный берег реки Осетр, где мы оказались в поисках удачных кадров. Именно это и требуется от машины во время небольшого путешествия — иногда съезжать с асфальта, чтобы уединиться с невероятной природой России.

Кстати, благодаря пневматической подвеске, максимальный клиренс Range Rover Velar составляет 251 мм, а это заметно выше, чем у большинства внедорожников, не говоря уже о кроссоверах. При этом дорожный просвет по умолчанию равен 205 мм, а на скорости выше 105 км/ч он сокращается на 10мм, уменьшая сопротивление воздуха. Именно низкая посадка и обтекающий кузов делают Velar автомобилем с наилучшей среди всех моделей Range Rover и Land Rover аэродинамикой.

Range Rover Velar настолько технически продвинутый, что он кажется умнее большинства людей. Например, матрично-лазерные светодиодные фары Matrix-Laser LED самостоятельно меняют световой поток в зависимости от угла поворота колес, а дальность освещения составляет 550 метров! Кроме того, при движении на загородных трассах, система частично выключает определенные светодиоды для того, чтобы не «выжечь» глаза водителю встречного автомобиля.

Но больше всего впечатляет мультимедийная система InControl Touch Pro Duo, состоящая из двух больших цветных сенсорных экранов. На нижний экран выводятся показания климатической установки и другие параметры автомобиля, а на верхнем дисплее отображается навигация, вид с круговых камер, телефонный интерфейс, радио и многое другое. Хотя всю эту визуальную информацию можно перекидывать между экранами, как вам захочется.

Стоит отметить, что значение температуры в салоне выводится на небольшие экраны, расположенные в самих ручках управления климат-контролем. Руль здесь тоже необычный — на нем нет традиционных кнопок управления разными системами автомобиля. Их заменяют сенсорные кнопки, на которые выводятся соответствующие символы.

Но обо всех этих сенсорных кнопках быстро забываешь, как только нажимаешь на педаль газа. Под капотом нашего автомобиля расположен 380-сильный бензиновый двигатель объемом 3л. Запомните обозначение этого Range Rover Velar — P380. Только в нем есть специальный динамичный режим, переходя в который машина превращается в управляемое пушечное ядро. Разгон Velar с места до 100 км/ч занимает всего 5,7с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час!

С динамикой разгневанного гепарда мы «долетели» до Зарайска буквально за пару часов. Благо, если выезжать туда по трассе М4, первые почти 100 километров пробегают незаметно. Съехав с автомагистрали в районе деревни Сайготово, после череды второстепенных дорог, мы оказались в городе, где Дмитрий Пожарский собрал войско и отправился на Москву освобождать столицу от захватчиков. Самое интересное, ему это удалось!

Зарайский кремль был построен как оборонительное сооружение границ Московского государства. Уже через 2 года после завершения строительства, в 1533 году, крепость смогла устоять под натиском 40-тысячной армией татар, после чего воевода Назар Глебов разбил хана Сагип-Гирея. Защитники Зарайского Кремля еще не раз отбивали вражеские наступления.

Теперь внутри кремля расположен музей. И музей, надо сказать, достаточно скромный. Особенно скромно он выглядит на фоне роскошного Range Rover Velar P380 стоимостью около 6 млн рублей. И надо сказать, что в день посещения Зарайска автомобиль стал чемпионом по отвлечению внимания на себя. Особенно выигрышно британский внедорожник выглядит на фоне красных стен кремля. Впечатляющее, контрастное зрелище!