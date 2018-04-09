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Спорткар Porsche 911 стал автомобилем безопасности в гонках на выносливость
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Спорткар Porsche 911 стал автомобилем безопасности в гонках на выносливость 

За рулем Кубань 16 минут назад
Фото: За рулем Кубань
В минувшие выходные во Франции прошёл официальный пролог нового суперсезона в чемпионате мира по гонкам на выносливость, который продлится два года. Компания Porsche сообщила, что подписала с организаторами турнира соглашение, согласно которому машиной безопасности в чемпионате будет купе Porsche 911.
От стандартной модели пейс-кар на базе Porsche 911 отличается специальной ливреей, а также проблесковыми маячками — «люстра» установлена на крыше, а также дополнительная сигнальная светотехника есть спереди и сзади автомобиля. Также в оснащение спорткара безопасности вошли радиостанця для связи с дирекцией гонки, спортивные тормоза, шины Michelin Pilot Sport Cup 2, 20-дюймовые колёсные диски и специально настроенная под трек подвеска.
Под капотом — стандартный для модели 3,8-литровый шестицилиндровый двигатель, выдающий 540 л.с. и 660 Нм крутящего момента, пару которому составляет «робот» PDK. Привод — полный. Также имеется пакет Sport Chrono. С места до 100 км/ч пейс-кар Porsche 911 разгоняется за 3,0 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
Соглашение, подписанное между Porsche и WEC до 2020 года, предусматривает поставку в общей сложности 16-ти специально подготовленных Porsche 911, который будут не только автомобилями безопасности, но и медицинской машиной, а также будут выполнят другие функции.
В России стандартный спорткар Porsche 911 Turbo с 540-сильным двигателем можно приобрести за 11 947 000 рублей, минимум.
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