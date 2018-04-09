Audi «Premium серия» в Ауди Центре Север 

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Встречайте специальную «Premium серию» от Audi для моделей Audi A3, Q3, A4 и A6 в безупречном сочетании набора достойных опций и уникальной цены.
Audi A3 Premium от 1 620 000 руб.
Audi A4 Premium от 1 990 000 руб.
Audi Q3 Premium от 1 990 000 руб.
Audi A6 Premium от 2 460 000 руб.
Выберите одну из четырех комплектаций в зависимости от ваших предпочтений:
Premium — комплектация, обеспечивающая достойный уровень комфорта.
Premium Plus — расширенная версия комплектации для максимального удобства внутри автомобиля.
Premium S — спортивная расширенная комплектация для истинных любителей скорости и ярких ощущений.
Premium Business — эксклюзивная комплектация для Audi A6, оснащённая под задачи современного бизнес-седана.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27 Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б www.audi-sever.ru