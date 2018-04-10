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Под Минском строят новый моторный завод
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Под Минском строят новый моторный завод 

Quto.ru 5 минут назад
Фото: Quto.ru
В индустриальном парке «Великий камень» под Минском заложен новый моторный завод. О строительстве совместного предприятия «МАЗ-Вейчай» сообщило агентство «Белта».
Запуск предприятия «МАЗ» и корпорации Weichai, которое займётся производством дизельных моторов для грузовиков, автобусов и спецмашин, произойдёт до конца текущего года. Расчётная мощность завода — до 20 тыс. моторов в год. Этого хватит, чтобы снабдить двигателями не только местный автопром, но и автопроизводителей других стран. Ожидается, что часть продукции (до 30%) будет поставлять на рынки СНГ, в том числе в Россию.
СП «МАЗ-Вейчай» станет резидентом индустриального парка «Великий камень» и получит всевозможные льготы и преференции. В настоящее время продукция Минского автозавода уже комплектуется китайскими двигателями из новой линейки.
«МАЗ работает по кооперации с несколькими поставщиками моторов. Иметь собственные двигатели — стратегическая задача для нас», — прокомментировал событие генеральный директор ОАО «МАЗ» Дмитрий Катеринич.
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