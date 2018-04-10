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Audi представила прототип своего электромобиля
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Audi представила прототип своего электромобиля 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Концерн Audi представил прототип электромобиля.
Модель получила длинное название Audi E-Tron Vision Gran Turismo.
Интересно, что изначально концепция была задумана для семейства компьютерных игр Gran Turismo Sport для консоли PlayStation 4. Однако создатели менее чем за год потраченных усилий решили вывести свое детище за пределы виртуальной реальности.
Итак, знакомьтесь. На Audi E-Tron установлены три электромотора с мощностью эквивалентной 268 лошадиным силам. В сумме получается 815 л.с. Такие параметры позволяют разгонять машину до 100 километров за 2 с половиной секунды.
Автомобиль снабжен полным приводом. Два электродвигателя отвечают за заднюю ось, а один за переднюю колесную систему. При этом распределение веса между осями идеальное — 50 на 50.
Свою серию уличных испытаний Audi E-Tron начнет в эту субботу, 14 апреля в Риме. Автомобиль будет ездить в режиме гоночного такси в условиях, приближенных к трассам Formula-E. Управлять им будут опытные раллийные пилоты. В дальнейшем E-Tron собирается принять участие во всех заездах Formula-E в этом году.
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