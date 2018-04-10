Раскрылась дата официальной премьеры 2-ух новых кроссоверов линейки LADA‍

Уже как минимум года два, как бродят слухи про то, что АВТОВАЗ готовит к выпуску внедорожники. Точнее — два кроссовера.

И вот наконец-то информация подтвердилась: инсайдер подтвердил, то уже на московском мотор-шоу АВТОВАЗ представит две автоновинки в указанном сегменте.

Первый — это кросс-версия LADA XRAY. Конечно данную автомодель приобщить к кроссоверам можно с большой натяжкой, но тем не менее. Новинку оснастят различными элементами, добавляющими агрессивности внешнему виду.

Это будут новые бамперы, колесные диски более крупного размера, сдвоенными трубами системы отвода выхлопных газов, мощными тормозами и рейлингами на крыше. Также автоновинка станет выше за счет увеличенног оклиренса.

Второй ожидаемый кроссовер от АвтоВАЗа — XCODE. Детальной информации по данной автомодель пока нет, но точно известно, что таковая будет представлена.