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Компания Mazda анонсировала обновленный пикап BT‐50
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Компания Mazda анонсировала обновленный пикап BT‐50 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: Твое авто
Компания Mazda заявила о выходе обновленной модели пикапа ВТ‐50. По неподтвержденной информации, новинка поступит в продажу в мае этого года и будет доступна только для жителей Австралии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу компании.
Это уже вторая по счету рестайлинговая модель. Обновление коснулось и двигателя, и оснащения. Предполагается, что передняя часть пикапа
BT-50  будет выполнена в соответствии с фирменным стилем. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, однако есть вероятность, что пикап получит гибридная силовую установку.
Южнокорейская компания KIA объявила о выходе нового бюджетного кроссовера Sportage. Старт продаж состоится в конце апреля.
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