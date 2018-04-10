Компания Mazda анонсировала обновленный пикап BT‐50

Компания Mazda заявила о выходе обновленной модели пикапа ВТ‐50. По неподтвержденной информации, новинка поступит в продажу в мае этого года и будет доступна только для жителей Австралии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу компании.

Это уже вторая по счету рестайлинговая модель. Обновление коснулось и двигателя, и оснащения. Предполагается, что передняя часть пикапа

BT-50 будет выполнена в соответствии с фирменным стилем. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, однако есть вероятность, что пикап получит гибридная силовую установку.