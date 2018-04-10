Mazda готовит к премьере рестайлинговый пикап BT-50

Японская автомобилестроительная компания Mazda анонсировала ближайшую премьеру обновленной версии своего пикапа BT-50, попутно показав первый тизер этой модели.

Официальный дебют нового BT-50 состоится в мае этого года на специальном мероприятии в Австралии. Судя по всему, первым рынком для этой новинки окажется австралийский.

Ожидается, что в сравнении со своим предшественником, вышедшим еще в 2015 году, новый пикап Mazda получит ряд визуальных перемен, включающих в себя обновленную переднюю часть кузова и ряд других доработок с точки зрения дизайна. Кроме того, для нового BT-50 будет доступен широкий список опций.

Моторная линейка этой модели должна остаться без изменений. Под ее капотом будет предлагаться безальтернативный 3,2-литровый двигатель на 200 лошадиных сил, сочетающийся с 6-скоростной МКПП или «автоматом». Привод — задний или жестко подключаемый полный.

Информации о том, планируется ли продавать новый пикап «Мазда» на других рынках, кроме Австралии, пока нет.