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Mazda готовит к премьере рестайлинговый пикап BT-50
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Mazda готовит к премьере рестайлинговый пикап BT-50 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Японская автомобилестроительная компания Mazda анонсировала ближайшую премьеру обновленной версии своего пикапа BT-50, попутно показав первый тизер этой модели.
Официальный дебют нового BT-50 состоится в мае этого года на специальном мероприятии в Австралии. Судя по всему, первым рынком для этой новинки окажется австралийский.
Ожидается, что в сравнении со своим предшественником, вышедшим еще в 2015 году, новый пикап Mazda получит ряд визуальных перемен, включающих в себя обновленную переднюю часть кузова и ряд других доработок с точки зрения дизайна. Кроме того, для нового BT-50 будет доступен широкий список опций.
Моторная линейка этой модели должна остаться без изменений. Под ее капотом будет предлагаться безальтернативный 3,2-литровый двигатель на 200 лошадиных сил, сочетающийся с 6-скоростной МКПП или «автоматом». Привод — задний или жестко подключаемый полный.
Информации о том, планируется ли продавать новый пикап «Мазда» на других рынках, кроме Австралии, пока нет.
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