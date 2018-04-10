Mazda показала кусочек обновлённого пикапа BT-50

Японская компания Mazda официально анонсировала премьеру обновлённого пикапа BT-50. По этому поводу производитель опубликовал интригующее изображение популярного грузовика.

Сразу стоит отметить, что анонс был сделан подразделением Mazda Australia. Как уточнили в пресс-центре, на австралийском рынке автомобиль появится в мае текущего года. Скорее всего, что «посвежевший» пикап Mazda BT-50 будет эксклюзивным для Австралии.

Никакой информации о новинке пока нет. В пресс-релизе японского автогиганта лишь сказано, что это будет «второе и самое полное обновление модели BT-50 с момента её запуска в 2011 году».

По неофициальным данным, обновлённый пикап Mazda BT-50 2018/2019 модельного года получит пересмотренную переднюю часть, выполненную в соответствии с фирменным стилем бренда. Как изменится «железо» обновлённого пикапа, пока неясно.