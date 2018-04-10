Mazda представила свежую версию пикапа BT-50

Именитый японский автобренд Mazda разместил в социальной сети анонс касательно второй уже модификации популярного пикапа BT-50.

На этот раз по словам автопроизводителя, машина преобразится целиком и полностью. Будут затронуты все основные узлы и элементы.

Перемены также коснутся и силовой установки. Правда конкретных данных представители автобренда Mazda не сообщали, но есть вероятность того, что освеженный пикап получит гибридную силовую установку.

Впервые про обновленный BT-50 заговорили представители австралийского офиса японского автопроизводителя.

В этом регионе автомобили такого класса пользуются высокой популярностью. Исходя из чего можно предположить, что первыми прокатятся на автоновинке именно австралийские автолюбители.

Касательно сроков поставки имеется достоверная информация от авто производителя, что машины обсуждаемой автомодели будут доступны уже в мае этого года.