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Езда без правил: УАЗ выпустил спецверсию внедорожника «Патриот»
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Езда без правил: УАЗ выпустил спецверсию внедорожника «Патриот» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специальная экспедиционная версия «Патриота» будет доступна сразу в двух цветах — оранжевом и зеленом.
Ульяновский автомобильный завод показал специальную версию «Патриота» для поездок в экспедиции.
Как рассказали в пресс-службе компании, поклонники модели интересовались специально подготовленными автомобилями, в связи с чем завод решил поддержать спрос предложением.
Экспедиционный УАЗ «Патриот» имеет специальные внедорожные аксессуары, в частности — лебедку «Спрут 9000 Спорт», а также защиту от рулевых тяг. Вместе с тем, автомобиль имеет пакет «Off-Road», в который входит экспедиционный багажник, лестница на задней двери, защита от порогов и другое оснащение, которое было разработано специально для любителей тяжелой внедорожной езды.
Также УАЗ «Патриот» имеет набор комфортных опций — кондиционер, мультимедийную систему с семидюймовым экраном и установленной навигационной системой карт ряда стран, в частности — России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, имеет отопитель салона.
Экспедиционная версия «Патриота» будет доступна сразу в двух цветах — оранжевом и зеленом.
«Экспедиционная специальная версия знаменует собой первый шаг в появлении линейки автомобилей специально подготовленных для активного образа жизни. В течение года будут выпущены дополнительные внедорожные спецверсии УАЗ», — говорится в сообщении на официальном сайте автопроизводителя.
Уточняется, что в продажу новая версия внедорожника поступит уже к концу мая. А его стоимость оценивается в 1039990 рублей.
Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» оснастят новым мощным двигателем.
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