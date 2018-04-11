УАЗ «Патриот» получил специальную экспедиционную версию

Как стало известно Daily-Motor.Ru от представителей пресс-службы Ульяновского автомобильного завода , « УАЗ » готовится к выходу на рынок новой специальной версии своего популярного внедорожника — «Патриот». Стоимость экспедиционной модификации UAZ Patriot составит 1 миллион 39 тысяч 990 рублей.

В специальной версии «Патриот» будет продаваться в двух эксклюзивных цветовых решениях: оранжевом и зеленом.

Отличить экспедиционную модификацию Patriot от обычной можно будет благодаря шильдику, расположенному на левой двери автомобиля. Кроме того, машина получит большой набор внедорожных аксессуаров, без которых нельзя представить полноценное путешествие или экспедицию. Речь идет о пакете Off-Road, а также экспедиционном багажнике, покрышках BF Goodrich All-Terrain, лестнице на задней двери, тягово-сцепном устройстве, блокировке дифференциала заднего моста и защите порогов.

В салоне внедорожника расположится кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с установленной навигационной системой карт России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Дополнительно будет доступен отопитель салона.

Старт приема заказов на экспедиционную версию УАЗ «Патриот» в РФ и странах СНГ уже дан. «Живые» продажи автомобилей начнутся в конце мая.