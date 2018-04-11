УАЗ представил экспедиционный «Патриот»

В 2017 году Ульяновский автопроизводитель представил Patriot с лебедкой «Спрут 9000 Спорт» и защитой рулевых тяг, а теперь явил внедорожник с заводской подготовкой для путешествий. В боекомплект входят шины BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, лестница на пятой двери, блокировка дифференциала заднего моста, тягово-сцепное устройство и защита порогов. Все оснащение сертифицировано. Экспедиционник будет доступен в новых цветах — оранжевом и зеленом.

Кроме того, автомобиль оснащен кондиционером, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным монитором и навигационной системой с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины, а также дополнительным отопителем в салоне. Стоимость внедорожника — 1 039 990 рублей.

Официальные дилеры марки в России и СНГ уже начали принимать заказы. Продажи стартуют в конце мая. Новинка станет первой в линейке специальных исполнений для активного образа жизни.