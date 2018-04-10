Новый пикап Chevrolet Silverado HD: первое официальное фото

Американская компания Chevrolet опубликовала первое официальное изображение пикапа Silverado HD нового поколения. Мировая премьера грузовика состоится в следующем году.

Как отмечают наши североамериканские коллеги, интригующее изображение пикапа Chevrolet Silverado HD 2020 модельного года выглядит многообещающее!

Судя по единственной фотографии, грузовик нового поколения получит более стильный, агрессивный и современный дизайн экстерьера, выполненный в соответствии с фирменным стилем американского бренда.

Также стоит отметить, что на опубликованной фотографии демонстрируется пикап Chevrolet Silverado HD в версии Z71. В таком исполнении автомобиль получает ещё более устрашающий внешний вид, благодаря оригинальным стилистическим решениям.

Пикап Chevrolet Silverado HD нового поколения станет третьим совершенно новым грузовиком американской компании всего за 18 месяцев. С появлением этой модели американский бренд планирует ещё больше усилить своё присутствие в сегменте.

Представители компании Chevrolet отмечают, что новый Silverado HD будет адаптироваться к потребностям пользователей автомобилей большой грузоподъемности, с большей мощностью и долговечностью, чем когда-либо. Официальная премьера машины состоится в середине 2019 года.