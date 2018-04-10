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Появились новые детали по шикарному BMW X7
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Появились новые детали по шикарному BMW X7 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
BMW X7 проходит последние уличные испытания.
В скором будущем начнется выпуск данного автомобиля
По сравнению с предыдущими снимками, фотошпионы не нашли во внешних деталях BMW X7 ничего нового. Та же гигантская радиаторная решетка спереди и умные светодиодные фары сзади. По размерам новинка значительно длиннее, чем X5, и имеет при этом плоскую крышу.
Больше информации стало известно о внутренней начинке нового BMW X7. На фотографиях можно заметить рулевое колесо с многочисленными кнопками управления, цифровую приборную панель.
Кроме того, можно увидеть элегантный дизайн приборной панели.
Если говорить о двигателе, то ожидается, что BMW X7 в зависимости от варианта исполнения укомплектуют двигателями с турбонаддувом в шесть или 8 цилиндров. Также не исключена вероятность появления и гибридной установки.
Известно, что новый представитель семейства BMW будут собирать в США, в городе Спартанбурге. Ожидается, что первые автомобили сойдут с конвейера уже в ноябре текущего года.
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