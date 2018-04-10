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Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW
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Фотошпионы рассекретили интерьер нового большого кроссовера BMW 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
Шпионские снимки интерьера оказались в распоряжении издания Motor1. На фотографии вполне четко можно разгядеть рулевое колесо, цифровую приборную панель и часть центральной консоли — обилие тестового оборудования и матерчатого «камуфляжа» на передней панели не мешают оценить, как будет выглядеть рабочее место водителя.
Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры.
В целом дизайн интерьера нового X7 в полной мере перекликается с салонами младших моделей последнего поколения, BMW X3, седанов пятой и седьмой серий. По центру расположился неизменный джойстик системы iDrive, вокруг него — россыпь кнопок с покрытием под рояльный лак, а кнопка запуска двигателя расположилась на левом краю, по соседству с селектором коробки передач.
На передней панели — ряд кнопок управления климатом и радио, продолговатые воздухозаборники, а над всем этим явно возвышается «планшетообразный» дисплей информационно-развлекательной системы (он как раз скрыт от посторонних глаз). Также обращает на себя внимание общее обилие «физических» кнопок в свете повальной моды на сенсоры.
Официальная премьера нового большого кроссовера BMW X7 состоится в ноябре 2018 года, в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи начнутся с модификаций, оснащенных «классическими» ДВС, за ними последуют и гибридные версии.
Сборка автомобиля организована в Спартанберге (Южная Каролина, США). Официально пока что не подтверждены ни моторная гамма, ни комплектации, однако под капотом «икс седьмого» однозначно поселятся шести— и восьмицилиндровые агрегаты, а не так давно появилась информация и о самой крутой модификации X7 — ей станет версия xDrive50i с битурбовым бензиновым V8 серии N63M, который, как ожидается, будет развивать 460 л.с..
Данная версия получит 8-ступенчатый автомат и полный привод xDrive, где заявлен «спортивный» дифференциал повышенного трения M Sport, который сейчас применяется в новой М5. Ожидается, что новый Х7 может получить полный привод, как раз аналогичный новой «эмке». Хотя полноценной М-версии у кроссовера не будет — только модификация M Performance.
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