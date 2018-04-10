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Пикап Ford Ranger Raptor оценили в 3,3 миллиона рублей
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Пикап Ford Ranger Raptor оценили в 3,3 миллиона рублей 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Австралийский офис американской компании Ford огласил цены нового экстремального пикапа Ranger Raptor. Заинтересованные клиенты смогут приобрести автомобиль по минимальной цене от $74 990, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 3 370 000 рублей.
Как сообщалось ранее, в Австралии новый «заряженный» пикап Ford Ranger Raptor будет доступен с 2,0-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 210 лошадиных сил. Крутящий момент — 500 Нм. В роли трансмиссии выступает новый 10-диапазонный «автомат».
В оснащение пикапа Ford Ranger Raptor входит специальная подвеска Fox, набор уникальных 17-дюймовых «катков» с универсальными шинами BF Goodrich, дополнительная защита днища и высокопроизводительные тормозные механизмы.
Помимо этого, экстремальный грузовик Ford Ranger Raptor отличается от обычной модели дополнительной чёрной отделкой экстерьера, агрессивным передним и задним бампером, а также модифицированной светотехникой.
В компании ожидают, что новый пикап Ford Ranger Raptor быстро станет бестселлером в Австралии, поскольку ни у одного из конкурентов в лице Toyota Hilux TRD и Volkswagen Amarok V6 Ultimate нет аналогичных компонентов, ориентированных на бездорожье.
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