Пикап Ford Ranger Raptor оценили в 3,3 миллиона рублей

Австралийский офис американской компании Ford огласил цены нового экстремального пикапа Ranger Raptor. Заинтересованные клиенты смогут приобрести автомобиль по минимальной цене от $74 990, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 3 370 000 рублей.

Как сообщалось ранее, в Австралии новый «заряженный» пикап Ford Ranger Raptor будет доступен с 2,0-литровым дизельным мотором, отдача которого составляет 210 лошадиных сил. Крутящий момент — 500 Нм. В роли трансмиссии выступает новый 10-диапазонный «автомат».

В оснащение пикапа Ford Ranger Raptor входит специальная подвеска Fox, набор уникальных 17-дюймовых «катков» с универсальными шинами BF Goodrich, дополнительная защита днища и высокопроизводительные тормозные механизмы.

Помимо этого, экстремальный грузовик Ford Ranger Raptor отличается от обычной модели дополнительной чёрной отделкой экстерьера, агрессивным передним и задним бампером, а также модифицированной светотехникой.