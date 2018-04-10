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В Китае разработали самый мощный электромобиль на планете
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В Китае разработали самый мощный электромобиль на планете 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Китайские автопроизводители из XING завершают финальные тесты нового супермощного электрокара MISS-R. Машина получила мощный силовой агрегат суммарной мощностью 1500 л.с. Такой автомобиль берет разгон до отметки в 100 кмч за 1,8 секунды.
В китайских СМИ отечественный «аппарат» уже успели прозвать «убийцей Tesla».
Силовой агрегат автоновинки построен следующим образом. На каждое колесо работает свой электромотор. Общая мощность в зависимости от конфигурации может быть 1300-1500 л.с.
Китайские авто конструкторы из XING гордятся своим решением касательно аккумуляторной батареи. Ее сделали модульной.
Всего для питания автомобиля используется 98 аккумуляторных модулей. Благодаря такой конструкции для замены указанных элементов понадобится не более пяти минут.
Таким образом, при необходимости элементы можно не заряжать, а просто очень быстро заменить. О запасе хода на полном заряде информации пока что не поступало.
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