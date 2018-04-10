Китайский клон Mazda CX-4 сбросил камуфляж

В Сеть выложили очередные фото нового кроссовера марки Traum, принадлежащей китайской компании Zotye.

Первые снимки замаскированного «паркетника» Meet 5 были опубликованы в начале этого года. Теперь в распоряжении издания Autohome оказались фотографии кроссовера без камуфляжа: внешне новый SUV бренда Traum копирует кросс-купе Mazda CX-4, которое доступно только в Поднебесной. Плюс появился снимок салона «китайца» — интерьер также выполнен в стиле модели японской марки.

На фото: Traum Meet 5 По предварительным данным, длина Traum Meet 5 равна 4 680 мм, ширина — 1 868 мм, высота -1 625 мм, размер колесной базы составляет 2 720 мм. Кроссовер Mazda CX-4 компактнее, габариты этой модели: 4 633/1 840/1 535 мм, колесная база — 2 700 мм.

На фото: Traum Meet 5 Ожидается, что новинку Traum предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 Mitsubishi мощностью 150 л.с. Мотор будет сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой или вариатором. Привод — только передний. Кросс Mazda CX-4 оснащается бензиновыми «атмосферниками» 2.0 и 2.5, выдающими 158 и 192 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй — с 6АКП. «Японец» с двухлитровым мотором имеет передний привод, модель с двигателем 2.5 доступна только в версии 4WD.

Официальная премьера Traum Meet 5, вероятно, состоится в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля текущего года. Цена пока не объявлено, но клон, очевидно, окажется дешевле CX-4. Последний кросс в Китае сегодня стоит от 140 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 307 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, суббренд Traum компания Zotye представила летом прошлого года, машины марки продают только в Китае. Помимо Meet 5 в линейку Traum входят еще два кроссовера — S70 и Meet 3. «Семидесятый» в Поднебесной доступен с января 2018-го, у этого SUV оригинальный, не «заимствованный» у других брендов дизайн. «Паркетник» Meet 3 вот-вот выйдет на рынок, внешний облик этой модели выполнен «по мотивам» Mercedes-Benz GLA.

По материалам: www.kolesa.ru