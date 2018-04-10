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«Камаз» в I квартале увеличил производство на 6,8%
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«Камаз» в I квартале увеличил производство на 6,8% 

Прайм 1 час назад
"Камаз" в январе-марте 2018 года увеличил производство на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,78 тысячи машкомплектов, сообщила компания.
"Автомобильный завод, финишное предприятие основной продукции компании, сдал для отгрузки потребителям в марте 3362 машкомплекта. Показатель за первые три месяца года составил 7780 единиц, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
При этом завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» в общей сложности выпустили и поставили своим потребителям почти 3,7 тысячи двигателей и силовых агрегатов в марте и более 8,5 тысячи — за весь квартал против около 3,4 тысячи и 8,1 тысячи соответственно.
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