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«КамАЗ» увеличил производство в I квартале на 6,8%
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«КамАЗ» увеличил производство в I квартале на 6,8% 

Rambler News Service 56 минут назад
Автомобильный завод «КамАЗ» выпустил 3,362 тыс. машинокомплектов в первом квартале 2018 года, что на 6,8% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания.
Завод двигателей и совместное предприятие Cummins Kama выпустили и поставили своим потребителям почти 3,7 тыс. двигателей и силовых агрегатов в марте (рост на 9%) и более 8,5 тыс. штук за первый квартал 2018 года (рост на 4,9%).
«КамАЗ» является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России. Завод входит в корпорацию «Ростех».
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