«КамАЗ» увеличил производство в I квартале на 6,8%

Автомобильный завод «КамАЗ» выпустил 3,362 тыс. машинокомплектов в первом квартале 2018 года, что на 6,8% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила компания.

Завод двигателей и совместное предприятие Cummins Kama выпустили и поставили своим потребителям почти 3,7 тыс. двигателей и силовых агрегатов в марте (рост на 9%) и более 8,5 тыс. штук за первый квартал 2018 года (рост на 4,9%).