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Электрический седан Pininfarina проедет без подзарядки 1000 километров
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Электрический седан Pininfarina проедет без подзарядки 1000 километров 

Motor.ru 34 минуты назад
Фото: Motor.ru
Дизайнерский дом Pininfarina представит на автосалоне в Пекине два новых концепт-кара, разработанных в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group. Одним из них станет электрический седан H500, изображения которого ателье опубликовало в своем твиттере.
Дополнительной информации о новинке пока не сообщается. Предположительно, технологически H500 будет повторять предыдущие концепт-кары Pininfarina: в частности, речь идет о купе HK GT, оснащенном гибридной силовой установкой с микротурбогенератором. На одной зарядке седан сможет проезжать до тысячи километров.
На эскизе интерьера видно, что электромобиль получит цифровую приборную панель, развернутый в сторону водителя центральный дисплей и дополнительный тачскрин в нижней части консоли. Вероятно, с его помощью осуществляется управление основными функциями автомобиля.
Сотрудничество Pininfarina и Hybrid Kinetic Group началось в 2017 году с выпуска электрического седана H600. Следом за ним компания разработала дизайн кроссоверов K550 и K750, а также купе HK GT.
Особенностью концепт-каров стала силовая установка с микротурбогенератором, который используется для подзарядки блока батарей.
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