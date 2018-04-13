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Pininfarina покажет новый прокачанный электрический внедорожник К350
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Pininfarina покажет новый прокачанный электрический внедорожник К350 

Car.ru 13 апреля 2018
Фото: Car.ru
Итальянская дизайнерская мастерская Pininfarina анонсировала дебют электрического внедорожника.
Презентация должна состояться на открывающемся через несколько дней автосалоне в Пекине. На ней итальянские конструкторы покажут кроссовер К350. Некоторые его снимки уже стали доступными в сети.
Известно, что К350 станет одним из шести прототипов, который производитель с полным правом может показать публике. Кстати, это будет второй по счету внедорожник, однако он будет полностью электрическим. Предыдущие варианты использовали гибридную установку, позволяющую проехать без проблем до 1000 километров.
Ожидается, что новый электромобиль займет свое достойное место в ряду элитных представителей своего класса.
Напомним, что раньше Pininfarina показала пятиместный К550 и семиместный К750.
На автосалоне в Пекине ожидается дебют H500. Более подробную информацию можно будет узнать уже совсем скоро, а именно после 25 апреля.
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