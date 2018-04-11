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Рынок подержанных пикапов в России продолжает сокращаться
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Рынок подержанных пикапов в России продолжает сокращаться 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: TRUCKSALE.RU
Рынок подержанных пикапов в России продолжает сокращаться По данным статистики «Автостат Инфо», в России продолжается спад продаж на рынке пикапов с пробегом. В марте в стране было продано 3754 таких автомобиля, что на 12,8% ниже уровня прошлого года — 4303 ед. За первый квартал 2018 года этот сегмент вторичного авторынка «просел» в продажах на 6,5 в годовом выражении и достиг отметки 9748 перепроданных машин (против 10 421 ед., реализованных в 2017 году).
В прошедшем марте покупатели приобрели 2527 б/у пикапов-иномарок (-9,2%), а также 1227 подержанных пикапов российских производителей (-19,2%). По результатам первых трех месяцев 2018 года продажи в сегменте иностранных пикапов сократились на 4,8% к прошлому году (до 6508 ед.), а перепродажи отечественных авто снизились на 9,7% (всего 3240 шт.).
На вторичном рынке пикапов самым востребованным автомобилем остается модель Toyota Hilux. В марте этого года покупатели приобрели 719 ед. Toyota Hilux с пробегом (-7,6%). Они также купили 562 б/у пикапа Mitsubishi L200 (-5%), а кроме того, еще и 487 подержанных автомобилей «ИЖ-2717» (-21,5%). Перепродажи модели Volkswagen Amarok за тот же период составили 195 ед. (-0,5%), а модели UAZ Pickup — 189 ед. (-2,6%).
В целом на вторичном рынке пикапов в РФ было продано в марте 842 пикапа Toyota (-5,8%), 568 б/у машин Mitsubishi (-5%), 537 авто марки «ИЖ» (-23,8%), а также 484 пикапа LADA с пробегом (-19,2%) и 244 подержанных пикапов «Ниссан» (-0,4%).
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