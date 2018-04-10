UAZ Pickup усилил свои позиции на рынке пикапов в марте

UAZ Pickup усилил свои позиции на рынке пикапов в марте По результатам мартовских продаж новых пикапов в России лидером этого сегмента авторынка остается модель UAZ Pickup, — что показывает статистика «Автостат Инфо».

В марте покупатели приобрели 434 новых пикапов UAZ Pickup, что на 101% превысило продажи модели в тот же период 2017 года (216 ед.). Второе место в мартовском рейтинге пикапов принадлежит модели Mitsubishi L200, продажи которой выросли многократно, с 17 до 316 ед. авто. На третье место переместился прежний лидер продаж, пикап Toyota Hilux . Его продажи в марте сократились на 40,3% до 166 ед. авто (годом ранее — 278 ед.). В ТОП-5 самых продаваемых в РФ пикапов в марте попали также «ВИС-2349» (127 ед., -1%) и Volkswagen Amarok — 42 авто (-34,4%).

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте 2018 года в России было продано 1135 новых пикапов. Продажи таких машин выросли на 43,3%. Объем реализации российских пикапов увеличился на 57,5% до 581 ед., а продажи пикапов-иномарок выросли на 31% до 554 шт. За первый квартал 2018 года рынок пикапов показал прирост в размере 44,6%. В «штуках» рынок вырос с 2052 до 2968 ед. С января по март 2018 года включительно российские покупатели приобрели 1516 отечественных пикапов (+64,2%), а также 1452 иномарки (+28,6%).