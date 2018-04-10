Ещё
UAZ Pickup усилил свои позиции на рынке пикапов в марте
Далее:
Читайте также:
Ещё

UAZ Pickup усилил свои позиции на рынке пикапов в марте 

«Автостат Инфо» 1 час назад
UAZ Pickup усилил свои позиции на рынке пикапов в марте По результатам мартовских продаж новых пикапов в России лидером этого сегмента авторынка остается модель UAZ Pickup, — что показывает статистика «Автостат Инфо».
В марте покупатели приобрели 434 новых пикапов UAZ Pickup, что на 101% превысило продажи модели в тот же период 2017 года (216 ед.). Второе место в мартовском рейтинге пикапов принадлежит модели Mitsubishi L200, продажи которой выросли многократно, с 17 до 316 ед. авто. На третье место переместился прежний лидер продаж, пикап Toyota Hilux. Его продажи в марте сократились на 40,3% до 166 ед. авто (годом ранее — 278 ед.). В ТОП-5 самых продаваемых в РФ пикапов в марте попали также «ВИС-2349» (127 ед., -1%) и Volkswagen Amarok — 42 авто (-34,4%).
Исследование «Автостат Инфо» показало, что в марте 2018 года в России было продано 1135 новых пикапов. Продажи таких машин выросли на 43,3%. Объем реализации российских пикапов увеличился на 57,5% до 581 ед., а продажи пикапов-иномарок выросли на 31% до 554 шт. За первый квартал 2018 года рынок пикапов показал прирост в размере 44,6%. В «штуках» рынок вырос с 2052 до 2968 ед. С января по март 2018 года включительно российские покупатели приобрели 1516 отечественных пикапов (+64,2%), а также 1452 иномарки (+28,6%).
«Автостат Инфо»: последние новости
Парк ГАЗели в стране доминирует, но не молодеет Продажи новых автомобилей снизились в Италии на 6% В первом квартале 2018 года Lifan стал лидером среди китайских марок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
В России стартуют продажи XC40
Названы самые надежные автомобили
Volkswagen представил новый седан
Что может Renault Duster на льду
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение