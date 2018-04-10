Chery представляет в России эксклюзивную серию Tiggo 3

Ограниченные серии автомобилей периодически выпускают все автопроизводители, от элитных Bentley Bugatti до массовых « Лад » и Renault . Однако китайцы на нашем рынке до сих пор не прибегали к такому способу привлечь интерес к своим машинам. Первой ласточкой стала компания Chery

Российские дилеры получат ровно 100 кроссоверов Tiggo 3 в комплектации Limited. Ее «фишка» — двухцветная окраска кузова. Основной колер белый, а черным выделены крыша, корпуса зеркал заднего вида и частично бамперы с чехлом запасного колеса. Новая версия создана на базе топовой комплектации Luxury с электропакетом, парктроником, 17-дюймовыми колесами, климат— и круиз-контролем.