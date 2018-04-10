Монгольское тюнинг-ателье представило «Буханку» VIP-класса

Монгольское тюнинг-ателье MXM Motors представило VIP-вариант популярной в стране модели УАЗ , сообщает «АвтоСреда». Отделка салона отечественной «Буханки» выполнена на уровне автомобилей представительского класса. Автомобиль покрасили в дорогой черный матовый цвет, добавили внедорожный обвес, багажник на крышу и дополнительные противотуманные фары. Внутри «Буханка» изменилась до неузнаваемости. Монгольские тюнеры разобрали весь салон, сняли штатную шумоизоляцию и переделали электрику. В передних дверях появились электростеклоподъемники. Водителя от основного салона отделяет перегородка со встроенным телевизором.

В отделке салона использовались далеко не люксовые материалы — фанера, кожзам и ковролин. Но выглядит все богато: вставки «под дерево» на передней панели и дверях, кожаные двухцветные сидения с диагональной прострочкой. В салоне появился угловой диван со столиком и комфортабельное кресло, телевизор с баром и оригинальные светодиодные потолочные светильники. А окна украсили шторами и бахромой.

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