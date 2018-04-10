Ford Focus 2019 на фото перед дебютом

После длинного периода ожидания, разбавленного «вбросами» шпионских фото и официальных промо-изображений, Ford практически готов явить миру следующее поколение своего бестселлера — модель Ford Focus 2019 года. Презентация долгожданного автомобиля, который даст бой Volkswagen Golf KIA Ceed, состоится уже сегодня. Пока же компания в лице директора по коммуникациям Джея Уорда выложила в Twitter последние «тизеры», дающие представление о том, каким будет новый Focus.

Стоит отметить, что американскому автогиганту удавалось весьма неплохо держать в тайне все подробности технического характера о Фокус в новом кузове. Официальный Форд лишь гордо заявляет, что это будет «совершенно новый автомобиль». Сегодня мы совершенно точно увидим автомобиль в кузове пятидверный хэтчбек, но также компания может решить одновременно представить и седан. В любом случае, все три типа кузова, включая практичный универсал, будут выпущены в 2018 году.

Плюс, позднее в этом году, мы ожидаем увидеть Форд Фокус в спортивной версии ST Line и люксовой Vignale. Более того, впервые в истории модели Форд Фокус примерит стиль SUV с версией Active на манер Fiesta Active. Вседорожная кросс-модификация получит массивный пластиковый обвес для защиты кузова от вылетающих из под колес камешков при движении по гравийке, возможно увеличенный дорожный просвет и, конечно же, рейлинги на крыше. Такой вариант Фокуса наверняка придется ко двору в России, где совсем недавно вышел похожий по духу KIA Rio X-Line.