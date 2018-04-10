В Казахстане начались продажи Lada Vesta SW и SW Cross

Холдинг «Бипэк Авто — Азия Авто» 10 апреля начал продажи автомобилей Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross в Казахстане. Модели для рынка Казахстана собираются на мощностях завода «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске, сообщил «АвтоВАЗ»

«В 2018 году Lada вернула себе статус бренда N1 на рынке Казахстана — по итогам первого квартала сбыт Lada вырос в республике более чем вдвое. Нам удалось увеличить долю марки до 23,5% — против 17% годом ранее. Спрос на автомобили Lada восстанавливается вдвое быстрее, чем рынок в целом. По итогам марта семейство Lada Vesta стало самым продаваемым в портфеле марки», — сказал директор по экспорту «АвтоВАЗа» Макс Миссана, комментируя старт продаж новых моделей Lada в Казахстане.

Ранее официальный представитель компании «Бипэк Авто — Азия Авто» сообщал RNS, что крупноузловая сборка автомобилей Lada Vesta SW и SW Cross на заводе «Азия Авто» началась в марте 2018 года.

По данным официального сайта казахстанской компании цена на Vesta SW начинаются от 4,42 млн тенге (около 807 тыс. рублей), а SW Cross — от 5,1 млн тенгэ (около 932 тыс. рублей).

Завод «Азиа Авто» в Казахстане планировал начать производство Lada Vesta SW и SW Cross в конце 2017 года, а продажи могли начаться в январе 2018 года.

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta SW и SW Cross на российском рынке в октябре 2017 года. Все версии Lada Vesta для российского рынка собираются на заводе АвтоВАЗа в Ижевске.

Цена на Lada Vesta SW в октябре 2017 года в России начиналась от 639,9 тыс. руб. В настоящее время автомобиль предлагается минимум за 654,9 тыс. рублей. SW Cross на старте продаж был доступен минимум за 755,9 тыс. рублей. В настоящее время цена составляет от 770,9 тыс. рублей.

«Азия Авто» является крупнейшим производителем легковых автомобилей в Казахстане и входит в холдинг «Бипэк Авто». «Бипэк Авто» продает автомобили Lada в 19 городах Казахстана.