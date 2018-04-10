Автодилер «Ключавто» займет часть автоцентров Genser в Москве

Группа компаний «СБСВ-Ключавто» планирует выйти на рынок Москвы и занять несколько автосалонов, которые ранее входили в группу Genser , сообщил RNS официальный представитель «СБСВ-Ключавто».

«Мы действительно будем представлены в Москве. Первые автоцентры «СБСВ-Ключавто», которые ранее занимала группа Genser в Москве, будут запущены в мае. Официальные соглашения с производителями в настоящее время находятся в процессе подписания», — сказал он.

Представитель «Ключавто» не уточнил, сколько автоцентров Genser и по каким адресам может занять группа и какие бренды будут представлены в Москвы. Компания планирует раскрыть более подробную информацию позднее.

Ранее RNS сообщало, что группа Genser прекратила продажи новых автомобилей всех марок в московских автосалонах. Автоцентры Genser в других городах продолжают работу в полном объеме.

Также сообщалось, что МКБ и банк «Российский капитал» подали иски о банкротстве нескольких компаний группы Genser. Может подать иски о банкротстве к компаниями группы Genser банк ВТБ , сообщал RNS его представитель. Сбербанк также является кредитором группы, но его представители не прокомментировали RNS планы банка по возможной подаче иска о банкротстве автодилера.

Автодилер Genser с 2016 года испытывает финансовые трудности. Выручка группы в 2016 году (данных за 2017 года пока нет) упала на 11%, до 46,2 млрд рублей, а продажи новых автомобилей упали на четверть, до 26,4 тыс. штук. По разным данным, задолженность группы составляет от 5 до 12 млрд рублей.