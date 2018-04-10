Кубанский холдинг скупил автосалоны Genser в Москве 

Как стало известно «Южному Автомобилю» из источников близким к руководству группы компании Genser, сразу несколько московских автосалонов проданы краснодарскому автохолдингу. Как сообщил источник, пока речь идет о приобретении сразу нескольких дилерских центров. Подробности сделки пока неизвестны. Предполагаемый покупатель — краснодарский холдинг «Ключавто». Ранее в краснодарской компании неоднократно заявляли о расширении своей дилерской сети. В частности, автохолдинг скупил несколько автосалонов в Ростове-на-Дону и планирует продолжить экспансию. В пресс-службе «Ключавто» пока от комментариев воздержались.
Напомним, группа компаний Genser была создана в 1991 году. Genser являлся официальным дилером марок BMW, Nissan, Datsun, Infiniti, Chevrolet, Renault, Opel, Cadillac, Mazda, Hyundai, Jeep, Toyota, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Volkswagen, Volvo и УАЗ. В 2018 году компания перестала выплачивать заработную плату своим сотрудникам. Скорее всего речь идет о банкротстве компании и закрытии всех автоцентров. Импортеры нчали с компанией расторжение дилерских контрактов. «Южный Автомобиль» следит за развитием ситуации.