Chevrolet Camaro обновился в стиле Lada Vesta

Camaro шестого поколения появился в 2015 году и уже претерпел изменения. Дизайнеры постарались, чтобы дорестайлинговый автомобиль с очень удачной стилистикой было сложно перепутать с модернизированным купе и кабриолетом и даже чуть-чуть перестарались. Передок украшает головная оптика довольно своеобразного вида, а «заряженная» версия SS красуется черной «маской», слегка напоминающей передок Lada Vesta

В салоне все по-прежнему, за исключением системы, предупреждающей о риске столкновения, зеркало заднего вида, на которое транслируется изображение с камеры заднего вида и мультимедиа с монитором диагональю 7 или 8 дюймов.

Технических изменений немного, но они знаковые — вариант SS с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 461 л.с. отныне оснащается не восьмиступенчатой, а десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой лонч-контроль.

Модификация с «турбочетверкой» объемом 2,0 л мощностью 279 л.с. расширена до исполнения Turbo 1LE — теперь прежний мотор можно сочетать с трековым пакетом, в который входит подвеска с измененными характеристиками, более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, тормозная система Brembo и режимы Track Mode и Competition Mode в системе выбора режимов движения.