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Chevrolet Camaro обновился в стиле Lada Vesta
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Chevrolet Camaro обновился в стиле Lada Vesta 

Авторамблер 49 минут назад
Фото: Авторамблер
Camaro шестого поколения появился в 2015 году и уже претерпел изменения. Дизайнеры постарались, чтобы дорестайлинговый автомобиль с очень удачной стилистикой было сложно перепутать с модернизированным купе и кабриолетом и даже чуть-чуть перестарались. Передок украшает головная оптика довольно своеобразного вида, а «заряженная» версия SS красуется черной «маской», слегка напоминающей передок Lada Vesta.
В салоне все по-прежнему, за исключением системы, предупреждающей о риске столкновения, зеркало заднего вида, на которое транслируется изображение с камеры заднего вида и мультимедиа с монитором диагональю 7 или 8 дюймов.
Технических изменений немного, но они знаковые — вариант SS с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 461 л.с. отныне оснащается не восьмиступенчатой, а десятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой лонч-контроль.
Модификация с «турбочетверкой» объемом 2,0 л мощностью 279 л.с. расширена до исполнения Turbo 1LE — теперь прежний мотор можно сочетать с трековым пакетом, в который входит подвеска с измененными характеристиками, более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, тормозная система Brembo и режимы Track Mode и Competition Mode в системе выбора режимов движения.
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