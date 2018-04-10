Pininfarina привезет на Пекинский автосалон пару новинок

В Поднебесной будут представлены очередные концепты, разработанные для компании Hybrid Kinetic.

Недавно в Женеве ателье Pininfarina представило купе HK GT с 1 088-сильной электрической силовой установкой, включающей четыре электромотора. Годом ранее на Женевском автосалоне дебютировал седан H600, а пара кроссоверов K550 и K750 были рассекречены в Китае. Вскоре в Пекине состоится премьера двух следующих новинок, одной из которых станет концептуальный седан H500.

Pininfarina H500 Concept

Новая «четырехдверка», скорее всего, тоже оснащается гибридной силовой установкой, правда, неизвестно, сколько электродвигателей работает в ее составе и что выполняет функции бортового генератора, поскольку меньший индекс свидетельствует о более доступной цене и, возможно, упрощенной технической начинке.

Вероятно, H500 станет базовой моделью линейки. В пользу чего также свидетельствует конструкция дверей — они традиционные, тогда как у H600 задние открываются против хода, а вышеупомянутое купе GT получило «крылья чайки».

Pininfarina H500 Concept

Отметим, что у всех концептов интерьеры оформляются по-разному, вероятно, дизайнеры Pininfarina пытаются «нащупать» оптимальный вариант. В последнем концепте обивка салона похожа на тканевую, тоже, в свою очередь, намекая на доступность.

Упрощение силовой установки H500 может достигаться за счет уменьшения количества моторов, а также, например, замены водородных топливных элементов или газовой микротурбины на традиционный ДВС. Кстати, все вышеупомянутые прототипы Hybrid Kinetic найдут воплощение в серийных автомобилях, которые будут продаваться на китайском и европейском рынках. Их выход ожидается через четыре-пять лет.

Pininfarina K350 Concept

Вторым прототипом в Пекине станет кроссовер K350, который, предположительно, займет место базового в линейке вседорожников.

Ранее ателье Pininfarina анонсировало разработку седана и кроссовера для вьетнамского производителя.

По материалам: www.kolesa.ru