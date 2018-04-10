Honda обновила популярный скутер PCX125

Японская Honda Motor обновила в линейке 2018 года популярную в Европе модель скутера PCX125.

После обновления аппарат предлагается на новой стальной раме, с более мощным двигателем и ABS в стандарте.

PCX125 — одна из самых популярных моделей скутеров в линейке Honda. За последние 7 лет продано более 140 000 экземпляров. Он был первым скутером в Европе, на который стали ставить систему «старт-стоп».

В 2016 году он получил статус соответствия экостандарту «Евро-4». В этом году скутер для сохранения интереса к товару ощутимо обновил дизайн, получил новое шасси и больше мощности для силового агрегата.

Благодаря новым материалам для рамы и обвеса скутер полегчал на 2,4 кг и стал, как уверяет производитель, лучше рулиться. Колесная база теперь короче на скромные 2 мм — 1 313 мм. Общий вес — 130 кг. Колеса и спереди, и сзади, стали легче, а сами восьмиспицевые колесные диски стали более узкими.

Передняя 31 мм вилка не изменилась, а задние амортизаторы теперь размещаются ближе к хвосту машины. Также появились новые пружины, призванные обеспечить более мягкую езду как в городе, так и за его пределами.

Передние тормоза — 220мм с двухпоршневыми суппортами, задние — 130 мм барабанные. Одноканальная ABS работает на переднее колесо.

125-кубовый мотор, двуклапанный с жидкостным охлаждением типа Smart Power (eSP) работает мягко и тихо и меньше загрязняет воздух. Пиковая мощность выросла на 0,4 л.с. до 12,05 л.с. при 8 500 об. /мин., а максимальный крутящий момент составляет 11,8 Нм при 5 000 об. /мин.

Напомним, что на российском рынке официально продаются только мотоциклы Honda, скутеров в гамме нет. В связи с чем можно предположить, что обновленная 125-кубовая модель вряд ли будет пользоваться спросом на российском рынке, т.к. обойдется слишком дорого. Цена аппарата, например, в Италии — 2 790 евро. А курс все растет и растет.