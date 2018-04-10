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Появились фото интерьера самого шикарного BMW
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Появились фото интерьера самого шикарного BMW 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
X7, как ожидается, в некоторых вопросах превзойдет седан 7 серии, и, вероятно, именно он станет флагманской моделью BMW. Тем интереснее узнать, какие тайны хранит прототип автомобиля, который предвосхитил концепт X7 iPerformance. Впервые заснятый салон хоть и красуется маскировочными накидками, но позволяет рассмотреть некоторые элементы оформления. Центральная консоль более выпуклая, чем на линейке 5 и 7 серии, а центральные дефлекторы вентиляции — не единая трапеция как на той же «семерке», а пара отдельных секций. Панель приборов — полностью цифровая.
В основу X7 ляжет модульная платформа CLAR, на которую компания BMW переводит все линейки с продольной компоновкой силового агрегата. По некоторым данным, товарный автомобиль не будет сильно отличаться габаритами от концепт-кара, чья длина 5020 мм, колесная база — 3010 мм, ширина — 2020 мм и высота 1800 мм.
Премьера BMW X7 ожидается на Лос-Анджелесском мотор-шоу, которое откроется в конце ноября. Кстати, баварцы спешно готовят новый X5 на том же шасси — по некоторым данным, он явит себя миру под софитами Парижского автосалона в сентябре.
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