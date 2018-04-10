Suzuki прекращает производство внедорожника Jimny

Японский автопроизводитель Suzuki приглашает клиентов приобрести внедорожную модель Jimny, так как их осталось на данный момент менее 200 единиц.

Autocar узнал от представителя Suzuki, что производство уходящего Jimny закончилось, так как компания теперь переоборудована и готовится к новой версии. Это означает, что клиенты больше не имеют возможности делать заказ на Jimny, настроенного в соответствии со своими предпочтениями, и потому придется довольствоваться одним из существующих автомобилей. Менее 200 единиц осталось на складе и тем, кто не готов ждать появления четвертого поколения, Suzuki предлагает сделать покупку уже сегодня.

Обновленный Suzuki Jimny в 1917 году выглядел как мини-G-класс и как известно, он и в дальнейшем сохранит рамную конструкцию кузова и систему 4х4 с низкой передачей. Что говорит о внедорожных свойствах следующего поколения модели.

С моделью нового поколения Suzuki хочет увеличить продажи в Европе на 20%. В интерьере, появится приборная панель Swift, оснащенная сенсорной информационно-развлекательной системой.

Что касается двигателя, то дешевые версии получат вероятно 1,2-литровые бензиновые агрегаты, тогда как более дорогие варианты получат 1,0-литровый мотор Boosterjet с турбонаддувом, мощностью 110 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента в Baleno. Дизельные агрегаты производитель для обновленной модели Suzuki Jimny не предусматривает.