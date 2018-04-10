Ещё
Suzuki прекращает производство внедорожника Jimny
Далее:
Читайте также:
Ещё

Suzuki прекращает производство внедорожника Jimny 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японский автопроизводитель Suzuki приглашает клиентов приобрести внедорожную модель Jimny, так как их осталось на данный момент менее 200 единиц.
Autocar узнал от представителя Suzuki, что производство уходящего Jimny закончилось, так как компания теперь переоборудована и готовится к новой версии. Это означает, что клиенты больше не имеют возможности делать заказ на Jimny, настроенного в соответствии со своими предпочтениями, и потому придется довольствоваться одним из существующих автомобилей. Менее 200 единиц осталось на складе и тем, кто не готов ждать появления четвертого поколения, Suzuki предлагает сделать покупку уже сегодня.
Обновленный Suzuki Jimny в 1917 году выглядел как мини-G-класс и как известно, он и в дальнейшем сохранит рамную конструкцию кузова и систему 4х4 с низкой передачей. Что говорит о внедорожных свойствах следующего поколения модели.
С моделью нового поколения Suzuki хочет увеличить продажи в Европе на 20%. В интерьере, появится приборная панель Swift, оснащенная сенсорной информационно-развлекательной системой.
Что касается двигателя, то дешевые версии получат вероятно 1,2-литровые бензиновые агрегаты, тогда как более дорогие варианты получат 1,0-литровый мотор Boosterjet с турбонаддувом, мощностью 110 лошадиных сил и 170 Нм крутящего момента в Baleno. Дизельные агрегаты производитель для обновленной модели Suzuki Jimny не предусматривает.
Car.ru: последние новости
Мартовская десятка мега популярных в РФ автомобилей SUV-сегмента Porsche работает над проектированием Cross Turismo E Седан Chevrolet Malibu станет спортивным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
XC40 получил российский ценник
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Спортсмен-любитель: что может новый Pajero Sport
В России стартуют продажи XC40
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение