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В Китае дебютировал Ford Focus нового поколения
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В Китае дебютировал Ford Focus нового поколения 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Обновлённый Ford Focus в кузовах седана и хэтчбека дебютировал в Поднебесной в рамках профильного мероприятия. Четвёртая генерация отметилась внешними изменениями и современным комплексом систем безопасности.
В настоящее время новинка доступна только для жителей Китая, а мировая премьера состоится уже сегодня вечером. Инсайдеры уверены, что презентованный автомобиль не будет отличаться от глобальной версии. Публичная же премьера состоится через две недели в рамках автосалона в Пекине. Именно тогда и будут раскрыты все технические особенности модели нового поколения.
Если верить фотографиям, то новинка стала несколько крупнее предшественника. В салоне произошли глобальные изменения, появилась новая мультимедийная система с популярным так называемым парящим тачскрином. Посреди приборной панели также красуется достаточно большой экран.
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