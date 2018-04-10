В Китае дебютировал Ford Focus нового поколения

Обновлённый Ford Focus в кузовах седана и хэтчбека дебютировал в Поднебесной в рамках профильного мероприятия. Четвёртая генерация отметилась внешними изменениями и современным комплексом систем безопасности.

В настоящее время новинка доступна только для жителей Китая, а мировая премьера состоится уже сегодня вечером. Инсайдеры уверены, что презентованный автомобиль не будет отличаться от глобальной версии. Публичная же премьера состоится через две недели в рамках автосалона в Пекине. Именно тогда и будут раскрыты все технические особенности модели нового поколения.

Если верить фотографиям, то новинка стала несколько крупнее предшественника. В салоне произошли глобальные изменения, появилась новая мультимедийная система с популярным так называемым парящим тачскрином. Посреди приборной панели также красуется достаточно большой экран.