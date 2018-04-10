2000-сильный Nissan Patrol разделывает суперкары под орех 

После этого машина пропала из виду. И вдруг вновь вернулась с тем, чтобы доминировать над спорткарами. В этот раз Nissan Patrol победил в состязании с Mercedes-Benz SLR McLaren и, судя по видео, это не доставило ему особых хлопот.
Причина успеха кроется в глубоком тюнинге Nissan Patrol, а, главное в его двигателе. После работы механиков над движком от Nissan GT-R турбированный двигатель в 4,1 литра стал выдавать невероятные 1,800 лошадиных сил. Это позволяет скромному на вид внедорожнику обгонять на треке практически любой автомобиль.