Porsche работает над проектированием Cross Turismo E

Инженеры и дизайнеры Porsche заняты разработкой концепции Porsche Mission E.

Видео для знакомства уже появилось в сети.

Понятно, что на стадии концепта сложно говорить еще о том, какие окончательные черты и характеристики приобретет автомобиль в своем окончательном варианте. Однако некоторые замыслы конструкторов можно увидеть уже сейчас.

Так, большое внимание уделено развитию аэродинамических характеристик автомобиля. Стоит выделить объемные вентиляционные отверстия по обоим краям переднего бампера. Обращают на себя внимание и дверные ручки, которые прячутся в корпусе и появляются по мере возникновения необходимости.

Сзади корпус имеет также гладкую поверхность, которую украшают элегантные стоп-фары. К ним добавляется спойлер на крыше, который только добавляет аэродинамических характеристик автомобилю.

Если говорить об интерьере, то обращает на себя внимание отсутствие кнопок на приборной панели. Их заменяют дисплеи и необходимые сенсорные иконки.

Кроме того, следует упомянуть и такую приятную мелочь, как увеличенное пространство для пассажиров сзади.