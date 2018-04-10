Лексус — Измайлово: новое поколение флагмана Lexus LS уже в наличии

С 31 марта по 6 апреля в дилерском центре Лексус — Измайлово проходил закрытый премьерный показ нового роскошного седана Lexus LS . Клиентам был предоставлен индивидуальный доступ в специальную комнату — Secret Room, где в полной мере можно было оценить исключительную роскошь флагмана в пятом поколении. Внутри клиентов ожидал салон, которому нет равных среди автомобилей класса премиум: утонченная японская эстетика, высочайшее мастерство исполнения и творческий подход к технологиям. Чтобы ощутить всю мощь нового бензинового двигателя V6 объемом 3,5л твин-турбо, клиентам предоставлялась возможность одним из первых пройти тест-драйв. Совершенство технологий и комфорт высокого класса обеспечили настоящее удовольствие за рулем Lexus LS.

Новый Lexus LS изменил стандарты для автомобилей класса премиум. Пять лет скрупулезной и творческой работы обеспечили автомобилю гармоничное сочетание соблазнительного силуэта купе с низкой посадкой и вместительного четырехдверного седана с удлиненной колесной базой. Принципы «Омотенаши» (традиционная японская концепция гостеприимства) вдохновили производителей Lexus на создание автомобиля класса премиум, полного непревзойденной роскоши.

Уже в апреле в Лексус — Измайлово Lexus LS доступен в версии LS 350 с 3,5-литровым двигателем V6 и LS 500 V6 с двумя турбонагнетателями.

Воспользуйтесь исключительными привилегиями при покупке Lexus LS, став одним из первых обладателей нового седана Lexus в апреле. Наслаждайтесь максимальным спокойствием и уверенностью во время владения вашим Lexus LS, благодаря особым флагманским привилегиям:

автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 5 лет при покупке автомобиля; • программе «5 лет вашей уверенности», в которую входят 3 года заводской гарантии и 2 года постгарантийного обслуживания.

Информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, количестве автомобилей, а также иные подробности уточняйте в Лексус — Измайлово на официальном сайте или по телефону +7 (495) 666-2000

Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 21.00 По адресу: Горьковское шоссе, 1-й км. от МКАД

www.lexus-i.ru