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Logan и Sandero сменят платформу
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Logan и Sandero сменят платформу 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Французская марка Renault в рамках сокращения числа платформ переведёт румынские автомобили Dacia на тележку CMF. Третье поколение популярных бюджетников выйдет в свет в 2020 году.
Отечественным почитателям Renault ликовать по этому поводу не стоит: наши Logan и Sandero, равно как и кроссоверы, представленные в России, технически будут сильно уступать своим румынским собратьям.
Судя по данным, опубликованным французским изданием L’argus, новое поколение Dacia Logan и Sandero перейдут на платформу CMF-B от Renault Clio 5 в 2020 году. В Европе концерн полностью избавится от древней тележки В0 (она же Global Access). На такой шаг Dacia вынуждена пойти из-за ужесточения эконорм и повышения требований к безопасности транспортных средств на развитых рынках.
Как облапошить ушлых автоугонщиков.
Отечественный рынок к таковым не относится, поэтому «Логаны», «Сандеро», «Дастеры» и «Каптюры» для нас, равно как и для Бразилии, Южной Америки, Индии и прочих невзыскательных стран, продолжат оснащать совершенно иной «начинкой». Для этого новая тележка CMF будет иметь две довольно сильно отличающиеся технически модификации — HS (High specification) для развитых стран и LS (Low specification) для не являющихся таковыми. В последнем случае производитель сэкономит на силовой структуре кузова, электронных системах безопасности, звукоизоляции, силовых установках, уровне оснащения и на всём другом. Аналогичная стратегия в настоящее время реализована, к примеру, на актуальной модели «Каптюр»: от «настоящего» Renault россиянам достался лишь внешний облик европейской модели.
Такое разделение по платформам произойдёт и в случае с новым купеобразным кроссовером, который в настоящее время готовят к производству на московском заводе Renault. Позже эта модель поступит на рынки Китая, Бразилии и Южной Кореи. В последнем случае, разумеется, на более совершенной и дорогой спецификации платформы CMF.
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