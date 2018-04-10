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Ravon будет на Московском автосалоне
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Ravon будет на Московском автосалоне 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Марка Ravon вопреки ожиданиям будет присутствовать на Московском Международном Автосалоне, который пройдет в августе. Производитель намерен представить новый кроссовер и рестайлинговую версию седана Ravon R4.
Обе модели ориентировочно поступят в продажу в начале 2019 года.
Для Ravon российский рынок — приоритетный. В нашей стране продается 57% всех произведенных автомобилей этой марки. Более того, компания намерена получить 5% российского рынка. В прошлом году доля бренда составила 1,3%.
Фото: Ravon
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