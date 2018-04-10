Ravon будет на Московском автосалоне

Марка Ravon вопреки ожиданиям будет присутствовать на Московском Международном Автосалоне, который пройдет в августе. Производитель намерен представить новый кроссовер и рестайлинговую версию седана Ravon R4

Обе модели ориентировочно поступят в продажу в начале 2019 года.

Для Ravon российский рынок — приоритетный. В нашей стране продается 57% всех произведенных автомобилей этой марки. Более того, компания намерена получить 5% российского рынка. В прошлом году доля бренда составила 1,3%.

Фото: Ravon