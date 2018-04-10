Nissan показал 4-минутный ролик о своих самых старых и новейших электромобилях

Nissan может похвастаться 70-летним наследием электромобилей, которые собрал в одном 4-минутном видеоролике.

Интересно знать, что электромобили фактически предшествовали автомобилям с газовым двигателем. На самом деле, в начале века, электромобили даже перегнали газовые машины. Первыми из них были просто конные экипажи, без лошадей, со своеобразной батареей и агрегатом для передвижения.

Технологии и разработки электромоторов длятся уже много десятилетий, но мало кто знает, что Nissan работал на электромобилях задолго до нынешнего полностью электрического LEAF (который является самым продаваемым электромобилем всех времен, по крайней мере, на глобальном уровне).

Первый EV Nissan был прототипом, двухместным электрическим грузовиком под названием Tama. Его максимальная скорость была 34 км / ч. После этого автопроизводитель вскоре выпустил 2-дверный четырехместный электромобиль скоростью 35 км/ч и длительностью хода 65 км за один заряд.