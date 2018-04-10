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Новосибирский оборонный завод решил купить Infiniti за 4 миллиона
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Новосибирский оборонный завод решил купить Infiniti за 4 миллиона 

ngs.ru 37 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 10 апреля, Новосибирский завод искусственного волокна объявил аукцион, чтобы купить автомобиль.
Начальная (максимальная) цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок, составила 4,25 миллиона рублей.
Оборонному заводу необходим Infiniti QX80 в полной комплектации или эквивалентный ему внедорожник. Автомобиль должен иметь новый 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 405 лошадиных сил, кожаный салон, систему активной безопасности Safety Shield, аудиосистему 5.1, аналоговые часы и другие опции полной комплектации.
«Цвет пятидверного внедорожника — чёрный металлик, с чёрным кожаным салоном, спойлером и люком в крыше. Требуемый расход топлива у внедорожника — не более 14,9 л на 100 км», — значится в техзадании АО «НЗИВ».
Корреспондент НГС отправил запрос по закупке руководству АО «НЗИВ».
Новосибирский завод искусственного волокна расположен в Искитиме. С 2011 года предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».
В 2016 году НГС рассказывал о том, что чиновники Тогучинского района планировали купить почти новую Toyota Camry в комплектации «Престиж». Это включает в себя 7-дюймовый дисплей, акустическую систему с 10 динамиками, кожаный салон с отделкой вставками «под дерево» и другие опции.
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