Самый продвинутый в истории: Ford представил новый Focus

После серии интригующих анонсов американская компания Ford официально представила модель Focus нового, четвёртого по счёту поколения. Популярный компактный автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, роскошную версию Vignale и «проходимую» Active, а также новый ассортимент бензиновых и дизельных двигателей.

Представленный Ford Focus нового поколения предназначен для европейского рынка. Мало того, американская марка уже огласила цены модели для британского рынка. Так, в Великобритании за новинку будут просить не менее £17 930, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 1 481 000 рублей. Первые поставки запланированы на сентябрь, а дилеры уже принимают заказы.

Как и предшественник, Ford Focus нового поколения будет предложен клиентам в кузове хэтчбек, седан и универсал. Помимо этого, для популярной компактной модели предусмотрена роскошная версия Vignale, а также «проходимая» модификация Active.

Представители американской марки отмечают, что Ford Focus нового поколения — это самый «совершенный и технически вооруженный Focus в истории». Автомобиль «обладает новой концептуальной философией дизайна, призванной объединить внешний стиль с классной аэродинамикой и более просторным и хорошо построенным интерьером».

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