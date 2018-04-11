Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross вышли в продажу в Казахстане

На казахстанском автомобильном рынке официально стартовали продажи новых универсалов «АвтоВАЗа» Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Сборка машин осуществляется на мощностях предприятия «Азия Авто» в городе Усть-Каменогорск.

По словам директора компании «АвтоВАЗ» по экспорту Макса Миссана, по итогам первого квартала 2018 года объем реализации автомобилей марки «Лада» в Казахстане вырос в два раза, а доля бренда на рынке этой страны достигла отметки в 23,5%. Самой популярной моделью компании в РК является седан Lada Vesta.

Все эти статистические данные заставили «АвтоВАЗ» задуматься об укреплении своих позиции на рынке соседнего государства, поставив на конвейер еще две «Весты», но в кузове универсал.

Цена казахстанской Vesta SW стартует от 4 миллионов 420 тысяч тенге или 810 тысяч рублей по текущему курсу. За версию SW Cross просят от 5 миллионов 100 тысяч тенге или 935 тысяч рублей.