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Стали известны планы «АвтоВАЗа» выпустить бюджетную версию хэтчбэека XRAY
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Стали известны планы «АвтоВАЗа» выпустить бюджетную версию хэтчбэека XRAY 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Базовая версия получит 15-дюймовые колесные диски и неокрашенные боковые зеркала и дверные ручки.
Компания «АвтоВАЗ» готова запустить в производство базовую — самую дешевую — версию популярного уже хэтчбека XRAY. Об этом сообщает паблик RCI News в соцсети «ВКонтакте».
По информации паблика, с конвейера уже сошли три таких автомобиля. Они отличаются 15-дюймовыми колесными дисками и черными — неокрашенными — зеркалами и дверными ручками. В остальном же оснащение хэтчбека остается на достаточно высоком уровне.
В базовой комплектации будут доступны аудиоподготовка, электростеклоподъемники передних дверей и электрогидроусилитель руля. Также новинка получит систему курсовой устойчивости, антиблокировочную систему тормозов с усилителем экстренного торможения, противобуксовочную систему и функцию помощи при старте на подъеме.
Стоимость хэтчбека в базовой комплектации пока не сообщается. В настоящее время самый доступный XRAY предлагается за 508410 рублей.
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