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Audi E-Tron Vision Gran Turismo ожил. И это — новое Race Taxi в Formula E
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Audi E-Tron Vision Gran Turismo ожил. И это — новое Race Taxi в Formula E 

Car.ru 22 минуты назад
Фото: Car.ru
Audi представила реальное воплощение концепта E-Tron Vision Gran Turismo, первоначально разработанного для видеоигры Gran Turismo Sport на PlayStation 4.
Немецкий производитель сделал концептуальный автомобиль реальность — и это потрясающе. Три электродвигателя, постоянный полный привод AWD и от 0 до 62 миль/ч за 2,5 секунды — таково самое важное.
Приводится в действие авто тремя электродвигателями. Так, два мотора отвечают за заднюю ось, а один — за передние колёса. Суммарная мощностная отдача составляет 815 л.с. Масса машины 1450 килограммов. E-Tron Vision Gran Turismo, как в Audi обещают, имеет идеальную развесовку 50:50.
Начиная с этапа Формулы-Е в Риме, которая пройдёт 14 апреля, машина эта будет использоваться в качестве гоночного такси. Это означает, что клиенты и гости Audi смогут «испытать городские трассы Формулы-E в качестве пассажиров» вместе с экс-пилотессой DTM Рахель Фрей или победителем Ле-Мана Диндо Капелло за рулём.
«E-Mobility быстро приобретает всё большее значение, — комментирует дебют автомобиля, ещё вчера казавшегося чисто виртуальным делом, Питер Мертенс, член совета директоров Audi. — Вот почему в 2017 году Audi стала первым немецким производителем, который пришёл в Формулу-E».
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