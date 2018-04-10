Audi E-Tron Vision Gran Turismo ожил. И это — новое Race Taxi в Formula E

Audi представила реальное воплощение концепта E-Tron Vision Gran Turismo, первоначально разработанного для видеоигры Gran Turismo Sport на PlayStation 4.

Немецкий производитель сделал концептуальный автомобиль реальность — и это потрясающе. Три электродвигателя, постоянный полный привод AWD и от 0 до 62 миль/ч за 2,5 секунды — таково самое важное.

Приводится в действие авто тремя электродвигателями. Так, два мотора отвечают за заднюю ось, а один — за передние колёса. Суммарная мощностная отдача составляет 815 л.с. Масса машины 1450 килограммов. E-Tron Vision Gran Turismo, как в Audi обещают, имеет идеальную развесовку 50:50.

Начиная с этапа Формулы-Е в Риме, которая пройдёт 14 апреля, машина эта будет использоваться в качестве гоночного такси. Это означает, что клиенты и гости Audi смогут «испытать городские трассы Формулы-E в качестве пассажиров» вместе с экс-пилотессой DTM Рахель Фрей или победителем Ле-Мана Диндо Капелло за рулём.

«E-Mobility быстро приобретает всё большее значение, — комментирует дебют автомобиля, ещё вчера казавшегося чисто виртуальным делом, Питер Мертенс, член совета директоров Audi. — Вот почему в 2017 году Audi стала первым немецким производителем, который пришёл в Формулу-E».