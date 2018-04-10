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«АвтоВАЗ» разрабатывает самую дешевую версию LADA XRay
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«АвтоВАЗ» разрабатывает самую дешевую версию LADA XRay 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Компания «АвтоВАЗ» разрабатывает новый базовый вариант хэтчбека LADA XRay. По данным группы RCI News, производитель уже выпустил три образца машины. Они получили 15-дюймовые колесные диски, черные неокрашенные боковые зеркала и дверные ручки.
Для водителя предусмотрены электрические стеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка, усилитель руля. Кроме того, для самой дешевой LADA XRay готовятся системы удержания в полосе, помощи при старте на подъеме, «антиблокировки» тормозов с усилителем экстренного торможения.
Бюджетная LADA XRay получит бензиновый агрегат объемом 1,6 л. Его мощность равна 106 л.с. Для мотора предусмотрена механическая трансмиссия. Стоимость новинки пока не озвучивается, как и дата ее появления на рынке. Сейчас самая дешевая версия хэтчбека продается за 508 410 рублей.
Основой для хэтчбека LADA XRay послужило шасси модели Renault Sandero. На рынок машина отправилась в феврале 2016 года. Изначально модель предлагалась только с 1,6-литровым 110-сильным агрегатом от Nissan, укомплектованным МКПП. Позже в продажу отправились машины с отечественным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с.
LADA XRay с РКПП и 1,8-литровым 122-сильным мотором поступила в продажу в марте 2016 года. До «сотни» с таким двигателем машина разгоняется за 10,9 секунды. Порог скорости хэтчбека обозначен на отметке в 183 км/ч.
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